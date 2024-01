Business news: Tohoku Electric rinvia riattivazione di un reattore nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia giapponese Tohoku Electric Power ha annunciato la decisione di rinviare la riaccensione del reattore numero 2 presso la centrale nucleare di Onagawa a causa di ulteriori lavori di sicurezza. Prosegue così il blocco di tutte le centrali nucleari operate dalla compagnia, ancora inattive dal devastante terremoto e dallo tsunami che nel 2011 hanno causato l’incidente nucleare di Fukushima. Il Giappone sta gradualmente reintegrando l'energia nucleare nel suo mix energetico al fine di raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica e ridurre le importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl), che proviene anche dalla Russia. Tohoku Electric, la cui centrale di Onagawa è stata la più vicina all'epicentro del terremoto di magnitudo 9 del marzo 2011, ha ottenuto l'approvazione regolamentare per riavviare il reattore numero 2 nel 2020, ma ha subito ritardi nella realizzazione di una serie di misure di sicurezza. L’azienda ha formulato un ulteriore ritardo di diversi mesi nella conclusione delle misure di sicurezza, che allontanerà la riaccensione del reattore inizialmente prevista per il mese di maggio. La centrale di Onagawara, come quella di Fukushima, è stata sommersa dallo tsunami del 2011, ma il funzionamento dei sistemi emergenziali di raffreddamento ha scongiurato danni ai reattori. (Git)