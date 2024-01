Violenza donne: Cartaginese-Micci (Lega), nella Tuscia 4 denunce in 7 giorni, non è più tabù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Tuscia "quattro denunce in sette giorni, un dato allarmante, ma anche un segnale che qualcosa sta cambiando: la violenza di genere non è più un tabù, le donne parlano, escono allo scoperto e trovano il coraggio di denunciare il loro aguzzino. Questo è certamente un passo avanti rispetto a quando la violenza rimaneva taciuta, soprattutto dentro le pareti domestiche, dove spesso essa avviene". Lo dichiarano in una nota la capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Laura Cartaginese, e il segretario provinciale della Lega Viterbo, Andrea Micci. "Un cambiamento - aggiungono - favorito dall’affermarsi di un quadro giuridico, sociale e culturale in cui è enormemente cresciuta l’attenzione verso questo fenomeno e con essa le misure, le iniziative e le strutture che configurano la risposta a quella richiesta di aiuto che ora le donne hanno il coraggio di gridare. Il contributo della Lega, in questo, è stato determinante ed incisivo. Esso trova la sua più alta espressione in quel Codice Rosso voluto e portato avanti proprio da un’autorevole esponente del partito, la senatrice Giulia Bongiorno. Nello stesso solco tracciato da una consapevole sensibilità della Lega verso questa piaga sociale, si collocano anche le iniziative intraprese alla regione Lazio". (segue) (Com)