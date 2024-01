Violenza donne: Cartaginese-Micci (Lega), nella Tuscia 4 denunce in 7 giorni, non è più tabù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nuove norme per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, sono un segnale molto importante”, spiega la capogruppo in consiglio regionale, Laura Cartaginese. “Di fronte a un fenomeno drammatico, divenuto ormai strutturale - prosegue - come capogruppo Lega in Consiglio Regione Lazio ho sostenuto il mio impegno presentando un ordine del giorno alla legge di stabilità avente ad oggetto la Promozione di progetti che abbiamo nelle loro finalità la più alta propensione occupazionale delle donne svantaggiate o vittime di violenza sul mercato di lavoro. Anche nella Tuscia la violenza di genere è stato un tema ispiratore di una serie di iniziative della Lega, ultimo, in ordine cronologico", conclude Cartaginese. “Il convegno organizzato con esperti di varie discipline coinvolte dalla violenza di genere”, ricorda il segretario provinciale, Andrea Micci, che sottolinea “l’approccio estremamente pragmatico perseguito dall’attività legislativa della nostra capogruppo alla regione Lazio, Cartaginese, tesa a fornire un’indipendenza economica alle donne vittime di violenza, dando loro uno strumento reale e concreto per cambiare effettivamente il loro destino. La Lega è fortemente impegnata su questo fronte a tutti i livelli, non solo con misure concrete ed efficaci, ma anche con iniziative tese a diffondere la conoscenza del fenomeno e le possibilità a disposizione delle vittime per sottrarsi a tutto questo", conclude Micci. (Com)