Regionalii: Bufano (Pd), per Basilicata 2024 mettersi al lavoro per costruire vittoria

- Per costruire le condizioni di "una possibile vittoria, anziché iniziare il gioco dell'attribuirsi le responsabilità per una presunta futura sconfitta, forse non è invece il caso di mettersi in queste ore al lavoro, tenacemente e responsabilmente?". Lo scrive sui social Vincenzo Bufano, consigliere provinciale Pd di Potenza. "Leggo i commenti di autorevoli esponenti di partito, tra i quali del mio amico Carlo Rutigliano (presidente regionale Ps, eletto all’unanimità e garante del rispetto delle regole e dei deliberati degli organi) mi chiedo: premesso che le primarie sono state richieste nella direzione regionale del Pd del 27 ottobre solo dalla parte, compreso il sottoscritto, che motivatamente abbandonò la direzione prima del voto sulla relazione del segretario regionale (che di certo non le prevedeva). Il dibattito di queste ore, anche a causa di interventi di esponenti Pd, sembra dettato dal 'cupio dissolvi' e non dalle ragioni della politica", conclude Bufano. (Rin)