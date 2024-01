© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Budapest una manifestazione di protesta per chiedere un aumento degli stipendi per gli insegnanti. Le autorità ungheresi hanno promesso incrementi nei salari dei docenti pari al 32 per cento entro la fine dell'anno, ma le sigle che hanno organizzato la protesta, l'Unione democratica degli insegnanti e il Fronte unito degli studenti, temono che tale scenario possa non realizzarsi. (Vap)