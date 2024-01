Regno Unito: Cameron, siamo orgogliosi della nostra partnership con il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è orgoglioso della sua partnership con il Kosovo, in quanto sostenitore di lunga data della sua indipendenza. Lo ha dichiarato su X il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, che si trovava oggi in visita ufficiale in Kosovo. Cameron ha incontrato il premier Albin Kurti, la presidente Vjosa Osmani e la vicepremier e ministra degli Esteri Donika Gervalla-Schwarz, ai quali ha sottolineato il valore e l'importanza di relazioni bilaterali forti. "Grazie per avermi incontrato per discutere su come lavorare insieme per preservare la stabilità nei Balcani occidentali", ha scritto Cameron. (Rel)