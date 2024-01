Kosovo: vicepremier Bislimi, la Spagna riconosce i nostri passaporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha deciso di riconoscere i passaporti rilasciati dal Kosovo, malgrado sia uno di cinque Paesi dell’Ue a non riconoscere l’indipendenza dello Stato balcanico. Lo ha riferito il vicepremier kosovaro Besnik Bislimi. “Gli spostamenti senza obbligo di visto sono iniziati il primo gennaio e la Spagna è stata aggiunta ai Paesi dell’area Schengen in cui possiamo viaggiare grazie alla liberalizzazione, mentre in precedenza l’ostacolo principale era il mancato riconoscimento dei nostri passaporti”, ha scritto Bislimi in un messaggio su Facebook. Oltre alla Spagna, anche la Slovacchia, Cipro, la Romania e la Grecia non riconoscono la sovranità del Kosovo. (Alt)