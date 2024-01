Serbia: Vucic, l'Europa ci chiede il riconoscimento del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa chiede alla Serbia di riconoscere il Kosovo, non bisogna mentire affermando il contrario. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ospite dell'emittente "Pink". "De facto o de jure l'Europa ci chiede il riconoscimento del Kosovo. Non mentiamo sul fatto che non è così. La più grande potenza dell'Ue in sostanza lo chiede", ha sottolineato Vucic, sostenendo che nemmeno i cittadini serbi sono d'accordo sulla questione, in quanto "una parte pensa che il Kosovo dovrebbe essere consegnato al più presto possibile, senza però volere o potere dirlo pubblicamente, mentre gli altri dicono difendete il Kosovo a tutti i costi, ma senza di me e i miei figli", ha aggiunto Vucic. Il presidente serbo, parlando quindi della questione se i cittadini serbi siano d'accordo sull'entrata del Paese nell'Unione europea, ha detto che lui "è favorevole", ma che "la metà dei cittadini è favorevole e l'altra metà è contraria". (Seb)