Italia-Serbia: Fitto incontra Miscevic, sosteniamo attivamente percorso integrazione Ue (2)

- L'Italia, ha proseguito il ministro, "sostiene con forza il processo di adesione della Serbia all'Unione europea ed è pronta a lavorare insieme al governo serbo anche sugli aspetti su cui la Commissione europea si attende maggiori progressi da parte di Belgrado, quali l'allineamento alla politica estera e di sicurezza comune, il dialogo con Pristina e il rafforzamento dello Stato di diritto". Nel corso dell'incontro, è stata inoltre menzionata la questione delle presunte irregolarità in occasione delle elezioni del 17 dicembre e la necessità di attendere la pubblicazione del rapporto ufficiale da parte dei competenti uffici dell'Osce. I due ministri hanno infine concordato di rimanere in stretto contatto anche in vista di una possibile visita a Belgrado di Fitto nei prossimi mesi. (Com)