Kosovo: sostenibilità e innovazione lungo la Via Dinarica, dall’Italia sostegno a 25 operatori turistici

- Installazione di pannelli solari, acquisto di equipaggiamenti per gli sport montani, efficientemente energetico delle strutture ricettive ad alta quota. Sono solo alcuni dei progetti risultati vincitori del bando indetto dalla Osc “Volontari nel Mondo Rtm” nell’ambito del progetto di cooperazione allo sviluppo “NaturKosovo: il capitale naturale e culturale in Kosovo e lo sviluppo turistico sostenibile della Via Dinarica”, finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). Tra le proposte preselezionate (25), per un budget complessivo di 360 mila euro, spiccano le iniziative volte alla ristrutturazione delle strutture ricettive, al contenimento del consumo energetico, ma anche all’acquisto di macchinari agroalimentari e dispositivi di sicurezza per attività sportive montane. In aggiunta, i progetti preselezionati comprendono iniziative di promozione, che contribuiranno a mettere in luce le risorse naturali, culturali e storiche del territorio, promuovendone l’attrattività per i visitatori. “Fine ultimo è quello di migliorare la qualità dei servizi turistici offerti, che contribuiranno a valorizzare le ricchezze del Kosovo, anche grazie al know how che importanti attori italiani, come il Club alpino, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e l’Associazione italiana turismo responsabile, hanno trasferito in questi primi due anni di progetto”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Kosovo, Antonello De Riu. (segue) (Com)