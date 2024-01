Kosovo: sostenibilità e innovazione lungo la Via Dinarica, dall’Italia sostegno a 25 operatori turistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla procedura di selezione, la direttrice di Aics Tirana Stefania Vizzaccaro ha rilevato come “la qualità delle proposte presentate abbia confermato l’impatto positivo dell’intero progetto, a testimonianza dell’entusiasmo e dell’impegno delle comunità locali nello sviluppare il comparto turistico del proprio territorio”. Sulla stessa falsariga Francesco Gradari, responsabile Progetti area Balcani di Volontari nel mondo Rtm: “Le oltre cento candidature ricevute raccontano di un interesse elevato nei confronti del bando. Il numero di proposte attualmente preselezionate è, tuttavia, soltanto provvisorio, lavoriamo per estendere il supporto del Fondo a progetti attualmente in lista di riserva”. NaturKosovo è un’iniziativa finanziata e promossa da Aics Tirana con il supporto dell’ambasciata d’Italia a Pristina, implementata dalle Osc Volontari nel mondo Rtm e Celim Milano in collaborazione con Utalaya Foundation, Cai – Club alpino italiano, Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Aitr – Associazione italiana turismo responsabile. (Com)