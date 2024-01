Spagna: Popolari presentano interrogazione a ministro Esteri su riconoscimento passaporti Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) ha presentato un'interrogazione al Congresso dei Deputati per il ministro degli Esteri José Manuel Albares, al fine di spiegare la decisione di accettare i passaporti emessi dal Kosovo. La formazione di opposizione intende chiedere al Governo se questo "cambiamento di posizione" sia avvenuto a causa di pressioni o condizioni da parte dei partner del Partito socialista, in particolare le forze localiste che hanno sostenuto l'investitura a premier di Pedro Sanchez. Secondo l'agenzia "Europa Press", il Pp ha richiesto l'interrogazione di Albares per "spiegare il cambiamento di posizione riguardo all'accordo di liberalizzazione dei visti per il Kosovo, dato che nell'aprile 2023, la Commissione europea ha annunciato che la Spagna sarebbe stato l'unico Paese dell'area Schengen a non applicare tale accordo". Il partito guidato da Alberto Nunez Feijóo ha anche depositato alla Camera una serie di interrogazioni alle quali il governo di Pedro Sánchez deve rispondere per iscritto, in cui si chiede quale sia stato il motivo di quella decisione e se rappresenti un "passo" verso il riconoscimento del Kosovo come Stato. (Spm)