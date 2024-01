Israele: scoperta rete Hamas pilotata dal Libano che pianificava attacchi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi israeliani hanno scoperto cellule del movimento palestinese islamista Hamas pronte a compiere attacchi terroristici in Europa, sulla base di indicazioni ricevute dal Libano. Secondo una dichiarazione rilasciata oggi dall’ufficio del primo ministro, le agenzie di intelligence Mossad e Shin Bet, insieme a partner stranieri, hanno ricostruito un quadro “comprensivo e approfondito” degli sforzi di Hamas per effettuare attacchi in Europa contro obiettivi israeliani. La maggior parte dei comandanti con sede in Libano, tra cui Saleh al Arouri e Khalil Kharaz, sono stati uccisi nei recenti attacchi aerei attribuiti a Israele. I componenti delle cellule di Hamas in Danimarca, Germania e Olanda sono state arrestate a dicembre con l'accusa di complotto per attaccare obiettivi ebraici in Europa. Israele ha scoperto “dettagli sui teatri delle operazioni, sugli obiettivi terroristici e su coloro che sono coinvolti nell’esecuzione degli attacchi – dai comandanti di Hamas in Libano fino all’ultimo degli aggressori nelle infrastrutture operative”, si legge nella dichiarazione. Secondo l’ufficio del primo ministro, la rete stava progettando di attaccare l’ambasciata di Israele in Svezia, acquistare droni e utilizzare organizzazioni criminali in Europa per sostenere gli attacchi. (Res)