- Da quanto si apprende, il 14enne ucciso questa notte a Monte Compatri, in provincia di Roma, sarebbe stato colpito da un colpo d'arma da fuoco all’addome. Il patrigno della vittima, sentito dagli inquirenti nel corso delle indagini per risalire agli autori del delitto, avrebbe indicato le persone con cui aveva avuto una lite qualche ora prima nel bar in zona Borghesiana.(Rer)