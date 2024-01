Scuola: Bonelli (Avs), punire protesta studenti non risponde a valori inclusività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Punire una protesta organizzata dagli studenti, "che chiedevano maggiori investimenti per l'istruzione e che si sono riuniti in autogestione senza cercare il dialogo, è una scelta che non risponde ai valori di inclusività che dovrebbero essere alla base delle istituzioni scolastiche". Lo scrive in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "Questo governo "sin dalla norma sui rave e poi passando per il carcere per ragazze e ragazzi che protestano per inattività su crisi climatica, ha deciso di punire i giovani in tutte le maniere. Salvo poi lasciare impunito criminali e chi corrompe grazie ad abolizione dell'abuso d'ufficio", prosegue. "Il ministro Valditara ha già predicato l'umiliazione pubblica per educare gli studenti e quindi non può lasciarci stupiti se oggi plaude alla sospensione e al voto di 5 in condotta per gli studenti che hanno occupato il liceo Tasso. La scuola non è un luogo di punizione, ma di dialogo. La punizione deve essere commisurata alle azioni compiute e non può prevalere sulle politiche educative e formative", conclude Bonelli. (Rin)