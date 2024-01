Roma: 14enne ucciso a colpi di pistola, tra ipotesi lite per droga, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia nella notte a Monte Compatri, in provincia di Roma. Alexandru Ivan, di 14 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in via Casilina, nel parcheggio della stazione Pantano della Metro C, intorno alle ore 3. Tra le possibili cause una lite per questioni di droga, anche se gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine degli eventi che hanno portato alla morte del 14enne, romeno, ci sarebbe stato un litigio scoppiato qualche ora prima tra due opposte fazioni all'interno di un bar in zona Borghesiana. Alla lite, le cui cause sono ancora da accertare, sarebbero stati presenti anche la vittima e il patrigno. Successivamente i due gruppi si sarebbero dati appuntamento nuovamente per regolare i conti nel parcheggio della stazione della metropolitana. Mentre il 14enne, unico minorenne del gruppo, il patrigno e gli altri membri della comitiva, composta da circa 6 persone, tutte straniere, aspettavano l’altra fazione, intorno alle ore 3 sarebbe arrivata un’auto, dalla quale sarebbero stati esplosi diversi colpi, uno dei quali avrebbe colpito il 14enne all’addome. (segue) (Rer)