Roma: 14enne ucciso a colpi di pistola, tra ipotesi lite per droga, indagini in corso (2)

- Sul posto, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Frascati e gli operatori sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i militari del nucleo investigativo di Frascati e il Pubblico ministero di turno del Tribunale di Velletri. Per condurre le indagini, gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del parcheggio della metropolitana e del Comune di Monte Compatri. Inoltre, sono stati sentiti i testimoni, nonché i familiari della vittima. In particolare il patrigno, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe indicato le persone con le quali aveva avuto la discussione al bar poche ore prima. Nel frattempo, la salma è stata trasportata al policlinico Tor Vergata, ed è stata disposta l’autopsia. (segue) (Rer)