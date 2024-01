Roma: 14enne ucciso a colpi di pistola, tra ipotesi lite per droga, indagini in corso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E mentre si cercano i responsabili, la comunità è scossa dall’accaduto. “Mio nipote era un bambino d’oro, non c’entrava nulla”, ha commentato lo zio del 14enne. “Il delitto avvenuto stanotte è un fatto che lascia sgomenta la nostra comunità e impone delle riflessioni, perché non si può morire in un modo così violento e tragico a 14 anni”, sono state le parole del sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri. “La struttura comunale - ha aggiunto - si è messa immediatamente a disposizione degli inquirenti per dare pieno supporto alle indagini in corso, fornendo anche le riprese effettuate dal circuito di videosorveglianza comunale. Auspichiamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. In queste ore sono a stretto contatto con il Prefetto a cui ho chiesto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha concluso il primo cittadino. (Rer)