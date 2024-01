Lazio: da Giunta Rocca 500 mila euro per strada Vallepietra-Campo La pietra, Fd'I "soddisfatti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio e la Giunta Rocca hanno destinato 500 mila euro per la messa in sicurezza della strada provinciale 41/B, Vallepietra - Campo La Pietra. A darne notizia è il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Flavio Cera. In una nota, Cera afferma: "La Regione Lazio e la Giunta Rocca hanno destinato 500 mila euro per la messa in sicurezza della strada provinciale 41/B (Vallepietra - Campo La Pietra), ponendo fine a una vicenda che ha generato grandissimi disagi per due anni alla Valle dell'Aniene, e anche alla Valle di Roveto sul versante abruzzese. Sono orgoglioso di aver ancora una volta interpretato coi fatti le esigenze di territori poco popolati che vivono di turismo e che spesso faticano a far sentire la propria voce presso le istituzioni. L'arrivo dei fondi regionali ha dato grande sollievo all'economia di queste valli e dei piccoli comuni che ne fanno parte. A soffrire è stato in particolare il comune di Vallepietra che beneficia dell'indotto del flusso turistico religioso legato al santuario della Santissima Trinità, che conta più di 400 mila presenze annue. II mio ringraziamento va a tutta la Giunta Rocca e in particolare agli assessori Giancarlo Righini (bilancio) e Manuela Rinaldi (lavori pubblici), ad Astral, che si farà direttamente carico dei lavori, per la fondamentale collaborazione" conclude Cera. (Com)