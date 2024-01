Business news: Nvidia avvierà produzione chip IA per mercato cinese nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di semiconduttori Nvidia avvierà la produzione di massa di un nuovo microchip per applicazioni di intelligenza artificiale (IA) riservato al mercato cinese nel secondo trimestre di quest’anno. Lo riferiscono fonti aziendali anonime citate dalla stampa Usa. L'H20 è il più potente di tre microchip sviluppati dall’azienda per il mercato cinese in risposta alle restrizioni del governo statunitense all’esportazione di semiconduttori verso la prima potenza asiatica. Il lancio del microchip era originariamente previsto lo scorso novembre, ma ha subito ritardi a causa di problemi nell’integrazione da parte dei produttori di server. L’H20 susciterebbe anche perplessità tra i potenziali acquirenti cinesi, che lo ritengono un’alternativa inferiore a quelle commercializzate da Nvidia negli Usa e stanno valutando pertanto alternative prodotte da aziende cinesi. (Was)