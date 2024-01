Roma: sanzioni a studenti liceo Tasso dopo occupazione, Valditara "scuola insegna rispetto regole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospensione per 10 giorni e 5 in condotta. Sarebbero queste alcune delle misure adottate a seguito dell'occupazione del liceo Tasso di Roma da parte di alcuni studenti lo scorso 5 dicembre. Sulla vicenda del liceo Tasso di Roma, il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in una nota esprime il suo apprezzamento al dirigente scolastico e ai docenti per la fermezza dimostrata in merito alle occupazioni dell'istituto. "La scuola costituzionale, e dunque democratica, è quella che insegna a rispettare le regole e a coniugare libertà con responsabilità", afferma Valditara. (Rer)