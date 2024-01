Guatemala: il socialdemocratico Arevalo si insedia domani come nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvo sorprese, l'ultimo capitolo di una lunga e complessa battaglia legale si è consumato venerdì, quando la Corte costituzionale ha respinto ben tre richieste di sospendere la cerimonia di insediamento, centrate su presunte violazioni alla Carta. L'altro tribunale, che come in precedenti occasioni ha difeso l'operato degli altri poteri contro le accuse della procura, ha respinto i ricorsi presentati contro la composizione del parlamento depositati dal deputato ed ex candidato presidenziale, Lecsan Medina, e dalla formazione conservatrice Liga ProPatria. Nessun seguito ha avuto anche il terzo ricorso, presentato da un cittadino contro i vertici del Tribunale supremo elettorale (Tse). Arevalo, primo presidente socialdemocratico nella storia del Paese centroamericano, ha ripetutamente parlato di tentativi di "golpe" che la precedente classe dirigente avrebbe portato avanti, tramite la procura, per evitare l'impegno anticorruzione del nuovo governo. (segue) (Mec)