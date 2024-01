Roma: Di Biase (Pd), su liceo Tasso no al pugno duro, serve scuola del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda del liceo Tasso di Roma "è sbagliato esaltare il pugno duro, come fa oggi il ministro Valditara". Lo dichiara in una nota la deputata del Partito democratico, Michela Di Biase. "La punizione pesantissima che la dirigenza scolastica ha proposto per gli studenti - aggiunge - piace al ministro perché riflette la sua stessa idea, tutta schiacciata sulla condotta e sul merito. Un modello sbagliato, perché la scuola deve servire a formare cittadini consapevoli e dovrebbe essere ancorata al principio del dialogo, non delle punizioni", conclude Di Biase.(Com)