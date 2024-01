Mar Rosso: "Sky news Arabia", nuovi attacchi su basi Houthi in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sito militare dei ribelli filo-iraniani sciiti Houthi nella città di Hodeidah, nello Yemen occidentale, è stato bombardato. Lo riferiscono fonti yemenite citate dall'emittente emiratina "Sky News Arabia". Le fonti hanno confermato che il bombardamento ha preso di mira “un sito nella base militare navale controllata dagli Houthi a Hodeidah” ed è avvenuto in seguito al lancio di un missile dal medesimo sito. Fonti citate in precedenza da "Sky News Arabia" hanno rivelato che gli Houthi hanno lanciato un missile da Hodeidah verso il Mar Rosso meridionale. Lo sviluppo giunge dopo che nella notte gli Stati Uniti hanno colpito per la seconda volta postazioni degli Houthi nell'ovest dello Yemen. In giornata, gli Houthi hanno minacciato una “risposta forte ed efficace” dopo il nuovo attacco Usa. (Res)