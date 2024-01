Azerbaigian: ministero Esteri, visita commissario diritti umani Consiglio Europa dimostra trasparenza e cooperazione Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Baku ha "preso atto" del rapporto e delle osservazioni del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa in merito alla sua visita in Armenia e Azerbaigian dal 16 al 23 ottobre 2023. Come si legge in una nota del dicastero azerbaigiano, "la visita, condotta su invito e accordo del governo dell'Azerbaigian, dimostra la trasparenza e la cooperazione delle autorità" di Baku "nei confronti delle istituzioni internazionali per i diritti umani". "Nel complesso, il rapporto annulla le insinuazioni infondate relative alla cosiddetta 'pulizia etnica' o 'spostamento forzato' a seguito delle misure di antiterrorismo di carattere locale intraprese dalle forze armate dell’Azerbaigian il 19 e 20 settembre 2023 nei suoi territori sovrani con precauzioni rigorose per le aree civili. Pertanto, la visita del commissario nella regione e le sue osservazioni sottolineano il fatto che è stata la decisione degli armeni locali di lasciare volontariamente la regione del Karabakh dell’Azerbaigian senza alcun uso della forza da parte delle autorità azerbaigiane", prosegue la nota. "Il rapporto specifica una serie di misure concrete adottate dal governo dell'Azerbaigian per garantire il diritto al ritorno e altri diritti umani, in particolare dopo le misure di antiterrorismo. Ciò sottolinea l'intento e l'atteggiamento positivi dell'Azerbaigian rispetto alla questione della reintegrazione dei residenti armeni locali e alle misure previste nell'ambito di questo processo", secondo Baku. (Res)