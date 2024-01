Sanità: M5s, decreto Giorgetti-Calderone dà risorse a chi ha causato vittime amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto interministeriale firmato dai ministri Giorgetti e Calderone "oltre a essere illegittimo, incredibile ma vero, finisce col dare le risorse del fondo per le vittime dell'amianto anche alle aziende che quelle malattie professionali e quelle morti le hanno provocate (come la partecipata di Stato Fincantieri)". Lo scrivono in una nota i senatori del M5s in decima commissione Orfeo Mazzella, Barbara Guidolin ed Elisa Pirro. "E' un'autentica porcheria e va immediatamente ritirato. Ci chiediamo come sia possibile arrivare a tanto, ma con questo governo non c'è limite al peggio. Depositeremo un'interrogazione al riguardo ai ministri dell'Economia e del Lavoro, che verranno a spiegare dinanzi al Parlamento quali sono i motivi di questa follia", concludono. (Rin)