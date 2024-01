Farnesina: Tajani a Sassuolo vede gli industriali della ceramica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto questo pomeriggio a Sassuolo un incontro con la dirigenza di Confindustria Ceramica, l'associazione degli industriali del settore ceramiche. Lo riferisce una nota della Farnesina. A Sassuolo, il ministro ha confermato l'impegno della Farnesina a favore della ceramica italiana. Un impegno duplice. Con le agenzie specializzate (Ice, Sace, Simest), infatti, la Farnesina lavora per favorire l'export italiano nel mondo, sostenendo la presenza alle principali fiere (comprese quelle internazionali in Italia) e assistendo le aziende nel loro processo di internazionalizzazione.Un fronte ugualmente strategico è quello degli interventi a livello internazionale contro azioni di dumping da parte di alcuni Stati e per monitorare il processo di elaborazione di nuove direttive internazionali (soprattutto nell'Unione Europea) che potrebbero creare ostacoli insormontabili alle industrie italiane. Dopo un 2022 da record - con l'export che ha fatto segnare +14 per cento rispetto all'anno precedente e percentuali di fatturato derivanti dalle esportazioni pari a quasi il 90 per cento - il 2023 ha visto un rallentamento della performance delle nostre imprese del comparto ceramico a fronte di molteplici fattori di crisi. (segue) (Res)