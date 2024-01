Farnesina: Tajani a Sassuolo vede gli industriali della ceramica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Farnesina raddoppierà gli sforzi a favore dell'industria italiana della ceramica. L'Italia, come economia di trasformazione, deve assicurarsi la disponibilità di materie prime", ha commentato Tajani. "Faccio un esempio", ha proseguito il vicepremier, "il mio ministero monitora da quasi due anni la disponibilità e i prezzi di argilla e caolino, che hanno subito notevoli rincari a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, da cui provenivano oltre i tre quarti degli approvvigionamenti di questi beni per l'industria italiana della ceramica. Per far fronte a questa situazione, stiamo sostenendo il settore nella ricerca di nuove forniture, anche con riferimento all'andamento dei prezzi di questi beni". (segue) (Res)