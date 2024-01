Farnesina: Tajani a Sassuolo vede gli industriali della ceramica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro con il ministro sono intervenuti il presidente Giovanni Savorani e i vice presidenti Filippo Manuzzi, Emilio Mussini, Franco Manfredini. Savorani ha espresso "ringraziamento per il supporto del Maeci al rinnovo dei dazi antidumping con Paesi che utilizzano condizioni produttive che distorcono la corretta concorrenza di mercato". Gli industriali hanno ribadito al ministro che la politica ambientale dell'Ue e il suo sistema Ets (il meccanismo sulle emissioni di anidride carbonica) penalizzano l'industria ceramica italiana perché, non esistendo tecnologie alternative all'uso del gas, tale situazione finisce per introdurre di fatto una nuova tassazione in questo settore. Confindustria Ceramica ha ringraziato il ministro Tajani anche per il continuo supporto del ministero degli Affari esteri al salone ⁠Cersaie, che rappresenta il momento più importante di confronto con il mercato mondiale, con 100.000 visitatori nell'ultima edizione (+8,8 per cento rispetto all'edizione 2022). (Res)