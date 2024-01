Medio Oriente: Patuanelli (M5s), governo venga in Parlamento per informativa urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'escalation della crisi nel Mar Rosso, "per le sue ripercussioni sulla stabilità del Medio Oriente e sui traffici marittimi che riguardano l'intera area, siamo estremamente preoccupati". Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5s al Senato, Stefano Patuanelli. "Quale strategia intende perseguire l'Italia? Che interlocuzione c'è stata e c'è con gli alleati su questa operazione? Il governo venga in Parlamento per un'informativa urgente e per spiegare ai cittadini il quadro della situazione e il coinvolgimento del nostro Paese", conclude. (Rin)