Ponte Stretto: Ruotolo (Pd), opera pericolosa, non serve

21 luglio 2021

- "Chiediamo al governo di spostare i 15 miliardi del ponte al raddoppio della linea ferroviaria, delle strade, della messa in sicurezza del territorio. Ci sono comuni dove l'acqua è razionata: nel 2024, inaccettabile! Mettiamo soldi nelle sanità pubbliche di Calabria e Sicilia e chiudiamo con i viaggi della speranza al Nord". Lo dichiara Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale del Partito democratico, che ha partecipato oggi a Villa San Giovanni all'iniziativa "La pericolosa illusione del ponte sullo Stretto", insieme con il deputato Nico Stumpo, con Jasmine Cristallo, componente della direzione nazionale del Pd, con il senatore Nicola Irto, segretario Pd Calabria e con Antonio Morabito, segretario metropolitano Pd di Reggio Calabria. "Un ponte - prosegue Ruotolo - voluto nell'Italia berlusconiana delle grandi opere, delle tangenti e della corruzione, che non migliorerà la mobilità tra le due sponde, ma assorbirà risorse che dovrebbero essere investite invece per migliorare le infrastrutture di Calabria e Sicilia. Il Mezzogiorno è oggi la vetrina delle diseguaglianze più macroscopiche del Paese, bisogna essere ciechi per non vederle queste disuguaglianze, e il governo Meloni è un governo contro il Sud".(Rin)