Cina: Taiwan, partito del presidente eletto non rappresenta opinione pubblica dell'isola

- La Cina ritiene che il Partito democratico progressista (Dpp), il cui candidato ha vinto le elezioni presidenziali tenute sabato, "non rappresenta l'opinione pubblica" di Taiwan. Lo ha detto il portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, Chen Binhua. "I risultati delle due elezioni a Taiwan dimostrano che il Dpp non rappresenta l'opinione pubblica dell'isola", ha detto il portavoce. Le elezioni sono state vinte dal vice presidente uscente, Lai Ching-te, anche se il suo partito ha ottenuto meno seggi degli oppositori del Kuomintang. "Taiwan è la Taiwan della Cina", ha detto Chen sottolineando che il voto "non può cambiare il modello e la direzione di base delle relazioni tra le due sponde dello Stretto di Taiwan, né può cambiare il desiderio comune dei compatrioti su entrambe le sponde di avvicinarsi sempre di più, né può fermare la tendenza generale che la madrepatria sarà alla fine e inevitabilmente riunita".(Cip)