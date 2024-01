Mar Rosso: M5s, governo spieghi al Parlamento livello coordinamento con alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla crisi nel Mar Rosso "vogliamo che il governo condivida con il Parlamento le sue valutazioni e la sua strategia in merito a questa crisi e dia spiegazioni esaustive sul livello di coordinamento con gli alleati e sulle possibilità di coinvolgimento delle nostre navi militari schierate nell'area". Lo hanno detto i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. "Chiediamo un'informativa urgente del governo al Parlamento sulla crisi nel Mar Rosso. L'escalation miliare, con l'intensificarsi degli attacchi dei ribelli Houthi alle navi mercantili e gli attacchi anglo-americani su obiettivi Houthi in Yemen, preoccupa per le ripercussioni sui traffici marittimi e quindi sugli interessi economici italiani e sulla stabilità dell'intero Medio Oriente", hanno concluso. (Rin)