Sicurezza: Viminale, continua lotta contro criminalità e degrado nelle stazioni di Milano

- "Continuano le attività di contrasto alla criminalità e al degrado presso le stazioni ferroviarie. A Milano, durante un’operazione negli scali di San Donato e Rogoredo, la @poliziadistato ha arrestato un tunisino e due marocchini per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Diverse le dosi di droga, già pronte per la vendita al dettaglio, sequestrate dagli agenti". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) del Viminale. (Com)