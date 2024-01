Tav: Ronzulli (FI), abbiamo dovere di modernizzare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo il dovere di modernizzare il Paese, di migliorarne la rete infrastrutturale, di rendere più efficienti e rapidi i collegamenti di persone e merci tra l’Italia ed il resto d’Europa, di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, di farlo anche proteggendo l’ambiente. Il cantiere Telt di Chiomonte, punto d’accesso per i lavori del tunnel di base della Torino-Lione, risponde a tutte queste esigenze”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Licia Ronzulli, che lunedì 15 gennaio, alle 12, visiterà il cantiere Telt di Chiomonte. “Essere presenti - prosegue la parlamentare - rappresenta il segnale che lo Stato è vicino a chi produce e lavora per rendere al passo con le esigenze dei nostri tempi la rete infrastrutturale del Paese, migliorando la connessione con il resto d’Europa. Ma significa anche marcare in modo chiaro le distanze da chi, per motivi ideologici, cerca di frenare il progresso provocando tensioni e incidenti, fomentato da quei partiti che hanno fatto del ‘no’ a tutto la loro ragione di vita, e non preoccupandosi che questa politica isolerebbe e danneggerebbe l’Italia, emarginandola dai collegamenti commerciali dell’intero Occidente”. (Com)