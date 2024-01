Roma: D'Amato (Azione), omicidio 14enne fatto di inaudita gravità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio del giovane 14enne alla periferia di Roma "lascia pietrificati, è un fatto di inaudita gravità". Lo dichiara in una nota il consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. "La giovane età, le ipotesi di bande e droga - aggiunge - assomigliano sempre di più alla Suburra televisiva. La realtà supera la fiction. Il tema sicurezza è diventato sempre di più una priorità per la Capitale e per la sua area metropolitana", conclude D'Amato. (Com)