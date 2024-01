Azione: Bonetti (Per), oggi congresso, vogliamo cambiare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano "un bellissimo pomeriggio oggi per il congresso di Azione Lombardia". Lo scrive su X (ex Twitter) la parlamentare e rappresentate di Popolari europeisti riformatori (Per), Elena Bonetti. "Un grande abbraccio e augurio di buon lavoro al nuovo segretario regionale Fabrizio Benzoni e al presidente Massimo Vizzardi. Si riparte con slancio e coraggio: costruire un nuovo partito unitario che sappia reincarnare lo spirito di dialogo e unità della nostra Repubblica. Non ci accontenteremo di scorciatoie tattiche o elettorali. Vogliamo cambiare il Paese. Si parte!", conclude. (Rin)