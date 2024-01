Israele: Netanyahu, "continueremo l'operazione a Gaza, nessuno ci fermerà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele continuerà l'operazione militare nella Striscia di Gaza finché non sarà smantellato il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante una dichiarazione ai media. "Nessuno ci fermerà: né l'asse del male (i gruppi dell'asse della resistenza legati all'Iran), né L'Aia, nessuno", ha affermato. Netanyahu ha aggiunto: "Non ci fermeremo finché non restituiremo i nostri rapiti e finché Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele". Nei giorni scorsi, la Corte internazionale di giustizia dell'Aia ha esaminato l'accusa di genocidio a Gaza nei confronti di Israele presentata dal Sudafrica. Le dichiarazioni di Netanyahu giungono mentre a Tel Aviv sono in corso proteste contro il premier, accusato di responsabilità dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Alcuni dei manifestanti ne chiedono le dimissioni. (Res)