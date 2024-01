Libia: capo Noc, lavoriamo per produrre 2 milioni di barili di petrolio al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale per gli idrocarburi della Libia (National Oil Corporation, Noc) sta continuando a lavorare per portare la produzione petrolifera a 2 milioni di barili al giorno. Lo ha dichiarato il numero uno della Noc, Farhat Bengdara, in occasione della seconda edizione del Libya Energy & Economic Summit, l’evento promosso dall’ufficio del primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, con l’obiettivo di facilitare le partnership nel campo dell'energia e promuovere opportunità economiche. L'obiettivo di aumentare la produzione petrolifera avviene "in collaborazione con i nostri partner stranieri, comprese le aziende internazionali qui presenti e quelli con cui abbiamo una partnership a lungo termine", ha proseguito Bengdara. La produzione di greggio della Libia, pari a circa 1,2 milioni di barili al giorno, equivale a circa l’1 per cento della domanda globale di petrolio. Nel suo intervento, Bengdara ha spiegato che la Noc sta lavorando per preservare il futuro del settore petrolifero della Libia e per ridurre i rischi ambientali derivanti dalle emissioni di CO2. (Lit)