Cultura: Cirielli, encomiabile lavoro di Sangiuliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è encomiabile. Lo ha dichiarato il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. "È encomiabile il costante e paziente sforzo di ricognizione e intervento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per potenziare il grande patrimonio culturale del quale dispone l'Italia e integrare nuove strutture a completamento di quelle esistenti, spesso abbandonate da decenni", ha spiegato il viceministro. "Paestum è un sito di estrema importanza, in quanto insieme con Elea può diventare, grazie ai nuovi investimenti del ministero della Cultura e del governo, un nuovo grande polo per mettere a sistema il grande flusso turistico internazionale che in maniera naturale arriva a Pompei", ha concluso Cirielli. (Res)