Milano: Gelmini (Azione), Cairo? ancora presto per nomi al 2027

- Come Azione “abbiamo fatto una battaglia in parlamento sul salario minimo, a Milano questo tema è molto sentito. Oggi non è ancora il momento di parlare della scelta dei candidati, ma è il momento di imprimere un’accelerazione sui contenuti e sulle proposte. La prima cosa per noi è dare risposte alla Milano che fa più fatica”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, in merito alla probabile candidatura dell’editore Urbano Cairo a sindaco di Milano, a margine del congresso regionale di Azione in corso a Milano. Temi come infrastrutture, mobilità e sicurezza, ha chiarito in conclusione Gelmini “non vogliamo lasciarli alla destra. Pensiamo che sia molto importante dare risposte sul tema del carovita”. (Rem)