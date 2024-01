Ex Ilva: Casasco (FI), cruciale per ripristinare competitività industria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È evidente che le acciaierie, insieme ad altre realtà energivore, stiano pagando il prezzo del Green deal, soprattutto in Italia, Paese essenzialmente basato sulla manifattura. Questo impatto si ripercuote poi notevolmente anche sulle Piccole e medie imprese, le quali subiscono conseguenze significative. Considerando che l'Europa ha un'incidenza di Co2 dell'8 per cento mondiale, quando Cina, India, America fanno più del 50 per cento, e l'Italia solo dell'1 per cento, saremo sempre più penalizzati dal punto di vista dell'industria, dello sviluppo e quindi anche dei posti di lavoro, se si dovesse continuare così". Lo ha dichiarato, in merito all'ex Ilva, Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito, ospite a Skytg Economia. "Se non si mette in atto un sistema di supporto per l'industria manifatturiera - compresa la produzione di materie prime come l'acciaio - l'Italia rischia di perdere posti di lavoro e di compromettere la sua capacità industriale, che si basa principalmente su questa materia prima e coinvolge interi settori, come l'automotive - ha continuato il parlamentare -. A seguito della chiusura di Taranto, la produzione di acciaio in Italia è scesa da otto milioni a sole tre milioni di tonnellate e, pur essendo il secondo produttore europeo, c'è stato un impatto significativo che ha senz'altro indebolito l'industria italiana e ha inciso sull'aumento dei prezzi dell'acciaio in Europa. In sintesi, la combinazione di dazi europei, dazi di esportazione cinesi e la carbon tax, rende più costosi i prodotti italiani finiti - a base di acciaio - rispetto a quelli dei concorrenti, mettendo a dura prova l'industria manifatturiera del nostro Paese. La situazione attuale richiede chiaramente un coinvolgimento diretto, anche transitorio, dello Stato italiano in ArcelorMittal per promuovere la nostra industria, la manifattura e l'occupazione nazionale. Questa necessità si traduce in una nuova governance italiana immediata, con l'intervento dello Stato e l'uso di fondi adeguati: la risoluzione di questo problema è cruciale - ha concluso Casasco - per ripristinare la competitività nel settore industriale e per garantire la tutela dei posti di lavoro a livello nazionale". (Rin)