rpt-Sudan: comandante Forze supporto rapido parteciperà a vertice straordinario Igad del 18 gennaio

- (Ripetizione con titolo e testo corretto) Il comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf) sudanesi, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, parteciperà al vertice straordinario sulla crisi in corso tra l'Etiopia e la Somalia e sulla situazione in Sudan, organizzato da Gibuti, attuale presidente di turno dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), il 18 gennaio a Entebbe, in Uganda. In dichiarazioni rese ai media locali, Dagalo ha detto di aver accettato l'invito fatto dal segretario dell'Igad, ribadendo il proprio impegno a sostenere una soluzione globale e pacifica che ponga fine alla guerra. "Noi delle Forze di supporto rapido rinnoviamo il nostro impegno a porre fine alle sofferenze del popolo sudanese causate da questa guerra e dalle altre guerre in corso nelle periferie del Sudan, in modo che tutti i sudanesi godano veramente di una pace sostenibile, sicurezza, stabilità, sviluppo, giustizia, libertà e democrazia, e contribuiscano a preservare e mantenere la sicurezza e la pace nella regione e nel mondo", ha detto il comandante. (Suk)