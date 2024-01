Imprese: Savino, su Wartsila obiettivo è percorso reindustrializzazione a tutela lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Wartsila "abbiamo un obiettivo, vogliamo definire un percorso di reindustrializzazione che tuteli i lavoratori e preservi i posti di lavoro nell'area triestina, salvaguardando una filiera produttiva strategica per l'intero Paese". Lo ha detto la sottosegretaria di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze, Sandra Savino, che ieri assieme al presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e ad altri rappresentanti istituzionali ha partecipato a un incontro con i rappresentanti dei sindacati e una delegazione parlamentare per discutere la situazione della Wartsila e il futuro del sito di Trieste. "Dobbiamo continuare a lavorare tutti con determinazione per raggiungere un accordo che garantisca un futuro sostenibile e prospero per il territorio. Dobbiamo proteggere i lavoratori di Wartsila, di fronte alla possibile procedura di delocalizzazione da parte dell'azienda. Ed è anche importante - ha aggiunto la sottosegretaria - ragionare della possibilità di ampliare le prospettive di insediamento nell'area di Bagnoli della Rosandra, con il coinvolgimento di nuove realtà. E poi c'è un tema su cui mi pare ci sia ampia convergenza da parte dei Parlamentari che hanno partecipato all'incontro. Va disincentivato l'abbandono dei siti produttivi italiani da parte delle multinazionali, un meccanismo anche normativo su cui ragioneremo con i ministeri competenti, per proteggere le filiere produttive italiane", ha concluso Savino.(Rin)