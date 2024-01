Libia: ministro Turchia, il Paese ha potenzialità nei settori del petrolio, del gas e delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia vanta diverse potenzialità che non si limitano al petrolio e al gas, ma riguardano anche le energie rinnovabili. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia turco, Arslan Bayraktar, in occasione della seconda edizione del Libya Energy & Economic Summit, l’evento promosso dall’ufficio del primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, con l’obiettivo di facilitare le partnership nel campo dell'energia e promuovere opportunità economiche. La Turchia e la Libia hanno relazioni di successo che devono essere ampliate ad altri ambiti, ha aggiunto. Il ministro dell’Energia turco ha affermato che "ci sono grandi sfide su cui dobbiamo concentrarci nella transizione energetica, compresi i combustibili fossili, in modo graduale e integrato". La Turchia "sta lavorando con la Libia per investire in modo significativo nel settore energetico, che ha un enorme potenziale su cui stiamo lavorando, indipendentemente dal cambio di governo". (Lit)