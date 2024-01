Sanità: Schlein, più risorse per sbloccare assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a Tagliacozzo, in Abruzzo, dove l’ospedale è stato declassato dalla destra. Dobbiamo difendere la sanità pubblica, che il governo Meloni sta tagliando. Per una visita specialistica una persona deve attendere anche due o tre anni, e questo nega il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione". Lo afferma su Facebook la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che aggiunge: "Servono più risorse per sbloccare le assunzioni: mancano 30 mila medici e 70 mila infermieri, così i reparti si svuotano e le liste d’attesa si allungano. Il risultato è che chi è ricco può saltare le liste d’attesa e andare dal privato, chi non se lo può permettere rinuncia a curarsi ed è inaccettabile. Andremo in giro per il Paese all’ascolto di chi lavora e chi difende la sanità pubblica". (Rin)