Francia: Attal, governo continuerà a investire negli ospedali

- L'esecutivo della Francia continuerà a investire negli ospedali nazionali. Lo ha assicurato il premier francese Gabriel Attal, in visita all'ospedale universitario di Digione. Il capo del governo ha spiegato che serve un sistema di finanziamento "più intelligente", ma che quella ospedaliera sia una priorità per le autorità di Parigi. Altra sfida è quella di formare "un numero maggiore di medici", per prevenire che durante le emergenze sanitarie vi siano posti vacanti nel personale ospedaliero. Anche il tema della salute mentale degli adolescenti sarà al centro dell'azione di governo, ha aggiunto Attal. (Frp)