Gaza: media Usa, piano di Israele per prendere il controllo del confine Egitto-Gaza

- Israele avrebbe informato l'Egitto che sta pianificando di lanciare un'operazione militare per prendere il controllo del confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto - il "corridoio Filadefia". Lo riferisce il quotidiano statunitense "Wall Street Journal", citando funzionari israeliani ed egiziani. L'operazione prevederebbe che Israele prenda il controllo del valico di frontiera di Rafah - punto di transito tra Gaza ed Egitto - e posizioni i militari lungo il "corridoio Filadelfia" che separa l'Egitto e Gaza, con le forze israeliane che opereranno all'interno della Striscia, secondo il quotidiano. L'operazione non avrebbe ancora ottenuto il via libera da parte dei leader israeliani, secondo il "Wall Street Journal", secondo cui i tempi dell'operazione dipenderanno dai colloqui con il governo egiziano, poiché quest'ultimo lavora per mediare un nuovo accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i funzionari israeliani hanno cercato di dissipare le preoccupazioni egiziane che l’operazione potrebbe causare danni accidentali in Egitto e che potrebbe violare i limiti sul posizionamento delle truppe nell’area, secondo quanto previsto dal Trattato di pace del 1979 tra i due Paesi. Il giornale afferma, inoltre, che l'Egitto avrebbe respinto la proposta israeliana di far condurre alle truppe israeliane pattugliamenti congiunti sul lato egiziano del confine, affermando che si sta lavorando per installare barriere e aumentare la sorveglianza nell'area.​ (Res)