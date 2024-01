Milano: la Scala ricorda Claudio Abbado nel decennale della scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Abbado, Direttore Musicale del Teatro alla Scala dal 1968 al 1986, si è spento a Bologna dieci anni fa, il 20 gennaio 2014. Nel corso della sua vita Abbado ha lasciato un segno profondo di qualità musicale, visione del futuro, dignità civile e profonda serietà, consegnando a chi è venuto dopo una testimonianza preziosa sul valore della musica nella formazione culturale e umana dei singoli come nello sviluppo delle comunità. Uomo schivo ma amatissimo, è rimpianto dagli innumerevoli musicisti cresciuti nelle orchestre da lui fondate, dalle istituzioni che aveva rinnovato, dalle città nella cui vita culturale ha lasciato il segno e dai tanti che lo seguivano ovunque dirigesse. Il 27 gennaio 2014 migliaia di persone si erano riunite in piazza della Scala a Milano - dove era ritornato a dirigere il 30 ottobre 2012 - ad ascoltare le note della Marcia funebre dell’Eroica di Beethoven eseguita in sua memoria dalla Filarmonica della Scala diretta da Daniel Barenboim. (segue) (Com)