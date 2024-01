Milano: la Scala ricorda Claudio Abbado nel decennale della scomparsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22, 24 e 25 gennaio Ingo Metzmacher dirige la Filarmonica della Scala nell’ambito della Stagione Sinfonica del Teatro in un concerto dedicato alla memoria di Abbado e del compositore Luigi Nono, di cui il 29 gennaio ricorre il centenario della nascita. Il 19 gennaio alle 18 il Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini ospita la presentazione dei volumi Claudio Abbado nota per nota. Una cronologia artistica di Mauro Balestrazzi e Ho piantato tanti alberi. Claudio Abbado, Ritratti recensioni interviste di Angelo Foletto, entrambi per i tipi della Libreria Musicale Italiana. Il Teatro alla Scala partecipa al palinsesto programmato da RaiCultura per ricordare Claudio Abbado e per l’occasione ha liberato i diritti relativi a una serie di registrazioni video di opere registrate al Piermarini. Rai5 trasmetterà in prima serata il 16 febbraio La Cenerentola, il 23 febbraio Macbeth, il 1° marzo Don Carlo e l’8 marzo Un ballo in maschera mentre la mattina del 28 gennaio andrà in onda l’opera di Luigi Nono Al gran sole carico d'amore. Un ricordo di Claudio Abbado a cura di Lidia Bramani è pubblicato nel numero di gennaio de La Scala – Rivista del Teatro. (Com)